В Украине растет количество случаев рейдерства с участием псевдоактивистов. Последний громкий случай - скандал вокруг судебного решения по делу о компенсациях якобы жертвам пожара на нефтебазе под Васильковом в 2015 году.

Деснянский суд столицы постановил заморозить счета 55 частных компаний по иску неизвестного Фонда, который юристы обвиняют в профессиональном шантаже и вымогательстве. Речь идет о более чем одном миллиарде гривен. Кто стоит за рейдерской атакой? Расскажут наши корреспонденты.

Бывшая нефтебаза БРСМ под Васильковом. Сейчас о трагедии 2015 года здесь напоминают лишь обгоревший металл, пожарные шланги и покореженные машины.

"Вот все что осталось, оно уже заросло за три года, все что осталось", - говорит Геннадий Грушецкий, бригадир охраны нефтебазы.

Тогда, три года назад, масштабный пожар здесь тушили 8 суток. Были погибшие и пострадавшие. В считанные дни огонь перешел уже судебную борьбу - десятки исков о компенсациях. Расследования. Заявления о возможном теракте.

Однако вместе с реальными потерпевшими с каждым годом начали появлятся и десятки желающих нажиться на трагедии. Уже несколько месяцев по Василькову и окрестностям ходят представители некоего "Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии", созданного лишь в конце 2016, два года спустя после пожара. Людей настойчиво просят подавать в суд.

"Они не представлялись говорили что вроде приходят от Олег Верник. Сразу сказали что если я подпишу, то за это мне заплятят 500 тысяч гривен. Я считаю, что на чужом горе наживаться не стоит", - говорит Светлана Ромашко, жительница Василькова.

От имени якобы трех тысяч пострадавших Фонд теперь требует деньги - почти один миллиард 300 миллионов гривен. В считанные дни судья Деснянского суда столицы Ирина Галась принимает решение активы и счета предприятий на время разбирательства заморозить.

"Судья Деснянского суда Киева априори не могла принимать данное исковое требование, в связи с теми нарушениями которые были приняты как принятие иска без сбора надлежащего, в свящзи с тем что иски уже находились в суде. Отсутствуют какие-либо физические доказательства о том, что данные лица каки либо образом причастны к пожару который случился три года назад", - говорит Марина Сахошко, юрист.

Более того, многие из компаний, против которых подали иск, и вовсе были созданы уже после трагедии.

"Це виглядає як рейдерська атака, тому що компанія "Євро Пауер" була створена через півтора року після васильківської трагедії. Відповідно вона жодного відношення до васильківської трагедії мати не може", - говорит Александр Мельничук, директор департамента стратегического маркетинга ООО "Евро пауер".

Едем в Деснянский суд столицы. Застаем судью в кабинете. Откуда взялась столь огромная сумма компенсаций, а главное есть ли доказательства, что неизвестный фонд представляет интересы реальных потерпевших - комментировать служитель Фемиды не берется.

"Ціну позову визначають позивачі. І доводять в провадженні цивільному. А я в дорадчій кімнаті прийму рішення - чи відповідає вона дійсній завданій шкоді, чи ні", - говорит Ирина Галась, судья Деснянского суда Киева.

Лишь добавляет - на решение уже подана аппеляция.

"Зараз моя ухвала про відкриття провадження оскаржується. Вона в апеляційній інстанції".

На этом пресс-секретарь Ирины Галась пытается вытолкнуть оператора из кабинета. Стоит нам только выйти на улицу как к суду сразу же стягивают дополнительную охрану. Чего же служитель Фемиды так боится журналистов? Эксперты уверены - за делом стоят далеко не потерпевшие. Не исключают - за псевдоактивистами из Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии может стоять бывший министр энергетики времен Януковича, и бывший партнер сети БРСМ Эдуард Ставицкий.

"Большинство участников рынка склоняются к тому что это является одним из бизнесов теневых ставицкого. В Украине такая практика существует, то есть прикрываясь некими организациями политические силы и возможно другие силы набивают себе капитал. Это факт не только на рынке нефтепродуктов, но и по всей Украине", - говорит Иван Кудинов, эксперт рынка нефтепродуктов.

Глава Фонда преодоления последствий Васильковской трагедии Олег Верник - близкий друг еще одного министра Януковича Дмитрия Табачника. Работал вместе с российским политологом Алексеем Кочетковым, называвшем Революцию достоинства и Майдан сборищем нацистов.

А СМИ неоднократно писали о его биографии профессионального вымогателя. Так кто же действительно стоит за миллиардным иском? И не пытаются ли под видом защиты потерпевших в украинский бизнес вернуться бывшие члены семьи Януковича?

Эти вопросы - уже к правоохранительным органам. Компании, против которых подали иск, уже готовят заявления в ГПУ и МВД. А тем временем юристы просят Высший совет юстиции проверить и мотивы судьи Деснянского суда столицы Ирины Галась.