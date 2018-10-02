Учителя Киева грозят устроить забастовку [ Редактировать ]
День Учителя впроголодь. Киевские педагоги могут остаться без премий, надбавок и даже зарплат в свой профессиональный праздник.
Как сообщили в учительском профсоюзе, столичным преподавателям урезали надбавки за "престижность работы" - с 20 до 5%. Местные власти объясняют: образовательной субвенции из госбюджета не хватило.
Недостающая сумма - 865 миллионов гривен. Уже в четверг учителя выйдут на акцию протеста. Если их не услышат - угрожают объявить забастовку.
"Щомісяця, починаючи з першого вересня, молодий вчитель - молодий педагог чи молодий вихователь недоотримує 1,5 тисячі гривень до своєї і так мізерної зарплати. Вчитель вищої категорії щомісяця недоотримує 2 тисячі гривень. У нас 2 основоположних питання. Це повернення Києву субвенції в повному обсязі до кінця поточного року. І друге - це виконання Закону про Освіту, статті 61-ї не в 2021 році, а з 1.01.2019 рок", - говорит Александр Яцунь, преподаватель, председатель Профсоюза работников образования и науки г. Киева.
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