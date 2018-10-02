Владельцы iPhone XS и iPhone XS Max массово жалуются на гаджет. Среди претензий - качество связи, брак экрана, отказ зарядки и прочее, рассказывает Мeduza.

Плохая связь

В частности, пользователи жалуются на плохую сотовую связь и слабый Wi-Fi, хотя проведенные тесты говорили о повышении скорости интернета и более стабильном сигнале. Сообщения о проблемах начали появляться на форумах Reddit, MacRumors и Apple сразу после поступления смартфонов в продажу.

Посты, написанные обладателями новых моделей, похожи друг на друга: "Раньше в кровати мой iPhone X идеально ловил сигнал, а у Max только два деления. Также у меня возникли неполадки с подсоединением к домашней сети после активации авиарежима с включенным Wi-Fi".

На данный момент неясно, в чем заключается проблема и можно ли ее исправить с помощью обновлений прошивки. Непонятен и масштаб - какой процент от проданных смартфонов страдает от брака.

Ситуацию уже сравнивают с так называемым "Антеннагейтом" - в 2010-м у iPhone 4 на запуске наблюдались похожие проблемы со связью. Тогда Apple советовала "не хватать телефон за нижний левый угол во время разговора", а после предложила всем пострадавшим бесплатный чехол, улучшающий сигнал.

Айфоны не заряжаются от сети и иногда "виснут"

Ведущий популярного технологического ютьюб-канала Unbox Therapy получил сотни сообщений от пользователей с описанием одной и той же проблемы на iPhone XS и XS Max. По словам его зрителей, их устройства не заряжались после подключения к сети питания.

Блогер решил проверить эту информацию и провел испытания на восьми новых смартфонах Apple. Используя фирменный кабель и зарядное устройство, он подключил гаджеты к сети. Результаты ведущего не порадовали: только два телефона успешно прошли тест. Остальные пять не заряжались до тех пор, пока их не вывели из режима ожидания. Последний не заряжался вообще и перестал реагировать на нажатия, из-за чего его пришлось перезагрузить.

Идеальных решений для исправления этих неполадок нет. Часть столкнувшихся с проблемой пользователей предлагают вводить кабель другой стороной, а многие советуют просто воспользоваться беспроводной зарядкой.

Айфоны "улучшают" лица на селфи, но многих это раздражает

Пользователи Reddit обнаружили, что камера iPhone XS автоматически корректирует сделанные на нее селфи. Сама компания не заявляла эту особенность - ни на презентации, ни в описании на официальном сайте. Многим владельцам не нравится, что их лица на фотографиях стали выглядеть так, будто на них наложили фильтры.

Новые айфоны на фотографиях самостоятельно "сглаживают" кожу, убирают неровности и делают лица менее естественными.

Сейчас раздражающую многих функцию "улучшения" селфи никак нельзя отключить, а проблему уже назвали "бьютигейтом".

Блогер Unbox Therapy также снял ролик на эту тему и подтвердил проблему - она остается вне зависимости от того, включен или выключен Smart HDR (сейчас многие подозревают, что виноват именно он). Apple в курсе недовольства пользователей и уже занимается исправлением ситуации.

Зеленая полоса на экране

Сообщается также о зеленой полосе на OLED-дисплее своего нового iPhone XS Max. В "Твиттере" один из пользователей отметил, что на коробке, в которой находилось устройство, нет вмятин и других видимых повреждений и судя по всему, это именно заводской брак. По его словам, телефон уже заменили по гарантии в Apple Store.

Похожая проблема год назад возникла у владельцев iPhone X - тогда перезагрузка и полное восстановление заводской прошивки не помогали справиться с полосой.

Вдобавок новую iOS 12 для iPhone уличили в шпионаже.