Под Тернополем КАМАЗ раздавил авто с людьми (фото) [ Редактировать ]
В Тернопольской области на автодороге Збараж-Мусоровцы грузовик КАМАЗ наехал на Renault Laguna на польской регистрации, в котором находилось трое человек.
По предварительной информации, водитель грузовика, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества Renault, сообщает местное издание "Місто".
В результате удара иномарка оказалась под колесами КАМАЗа. В больницу с телесными повреждениями попали трое пассажиров "Рено".
У пострадавших травмы различной степени тяжести. Двух мужчин после оказания медпомощи отпустили домой, третий госпитализирован в нейрохирургическое отделение с открытым переломом лобной кости головы.
У водителей взяли кровь для проверки на содержание алкогольного и наркотического опьянения. Продолжается следствие.
За день до этого на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП.
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