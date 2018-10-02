В Тернопольской области на автодороге Збараж-Мусоровцы грузовик КАМАЗ наехал на Renault Laguna на польской регистрации, в котором находилось трое человек.

По предварительной информации, водитель грузовика, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущества Renault, сообщает местное издание "Місто".

В результате удара иномарка оказалась под колесами КАМАЗа. В больницу с телесными повреждениями попали трое пассажиров "Рено".

У пострадавших травмы различной степени тяжести. Двух мужчин после оказания медпомощи отпустили домой, третий госпитализирован в нейрохирургическое отделение с открытым переломом лобной кости головы.

У водителей взяли кровь для проверки на содержание алкогольного и наркотического опьянения. Продолжается следствие.

За день до этого на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП.