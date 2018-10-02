В США пытались отравить главу Пентагона [ Редактировать ]
В США пытались отравить главу Пентагона Джеймса Мэттиса с помощью токсичного вещества в конверте.
Также была попытка отравления и и руководителя военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона, передает УНН со ссылкой на CNN.
Конверты, содержащие следы токсичного вещества, были выявлены 1 октября во время предварительного осмотра почты, поступающей в Пентагон.
За несколько дней до этого глава Пентагона назвал опасные ядерные государства.
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