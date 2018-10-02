Конверты с отравой прислали по почте в Пентагон. Илл.: pixabay.com

В США пытались отравить главу Пентагона Джеймса Мэттиса с помощью токсичного вещества в конверте.

Также была попытка отравления и и руководителя военно-морских операций ВМС США адмирала Джона Ричардсона, передает УНН со ссылкой на CNN.

Конверты, содержащие следы токсичного вещества, были выявлены 1 октября во время предварительного осмотра почты, поступающей в Пентагон.

За несколько дней до этого глава Пентагона назвал опасные ядерные государства.