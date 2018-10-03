Сибирская язва: есть ли в Украине вакцина [ Редактировать ]
В Министерстве здравоохранения рассказали, что вакцину против сибирской язвы не покупают за государственные деньги.
Об этом сказал директор Центра общественного здоровья МЗ Владимир Курпита, сообщает "Укринформ".
"Сейчас вакцинация от сибирской язвы не проводится рутинно. Могут быть предложены прививки за счет работодателей для тех специальностей, которые имеют повышенный риск контакта с сибирской язвой, например, пастухи или мясники на мясокомбинатах", - отметил Курпита.
Он добавил, что вакцины против сибирской язвы не закупаются за средства государства.
"Государство не обеспечивает на данный момент закупку этих вакцин, это может осуществляться на добровольной основе за счет работодателей", - пояснил он.
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