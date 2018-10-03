Про це написала Ірина Геращенко у Фейсбуці за підсумками переговорів у Мінську

Росіяни та їхні ставленики на Донбасі не допускають місію ОБСЄ та українських правоохоронців до місця загибелі дітей у Горлівці. Про це написала Ірина Геращенко у Фейсбуці за підсумками переговорів у Мінську.

Навіть більше, російський представник заявив, що діти підірвалися на американській міні. Немає просування і в питанні обміну заручників.

За словами Геращенко, росіяни не хочуть забирати своїх, а бойовики вимагають передати їм кілька сотен злочинців, при цьому не надаючи списків українських бранців. А ще маріонетки РФ і далі готуються до псевдовиборів, попри обурення ОБСЄ та української сторони.