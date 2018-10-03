Экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль передал секретной разведывательной службе Великобритании MI6 информацию о существовавшей в 1990 годах "коррупционной схемы", которая вела к экс-директору ФСБ Николаю Патрушеву, занимающему должность секретаря российского Совбеза. Об этом сообщает The New York Times.

Сергей Скрипаль в комментарии журналисту Марку Урбану, автору книги "Дело Скрипаля: жизнь и почти смерть российского шпиона" назвал эту информацию "чувствительной".

Он рассказал про морского офицера, который работал на ГРУ вместе с ним, передавал информацию западным спецслужбам и был найден мертвым в 2004 году в военном госпитале после допроса, проведенного сотрудниками российских спецслужб. Предположительно он был задушен, и у офицера было отрезано несколько пальцев, но официальная версия гласила, что он совершил самоубийство.

Британские спецслужбы пришли к выводу, что сам Скрипаль избежал такой же участи, поскольку во время допроса в России не упомянул об известной ему "коррупционной схеме".

Ранее мы писали о том, что подозреваемых по делу задерживали в Европе.