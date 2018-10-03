Война на Донбассе: украинские силы несут потери [ Редактировать ]
За прошедшие сутки, 2 октября, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе сепаратисты 34 раза открывали огонь по позициям украинских войск., восемь раз с запрещенного Минскими договоренностями вооружения. В боях погиб один военный, еще двое ранены. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Прицельный огонь на Донбассе велся из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В частности, сепаратисты осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Орехово, Екатериновка, Новозвановка, Луганское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Красногоровка, Новотроицкое, Богдановка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб и два получили ранения", - доложили в штабе ООС.
Ранее мы писали о том, что ОБСЕ выдвинула требования по Донбассу в Минске.
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