У Швеції з'явився музей огидної їжі [ Редактировать ]
Найшвидший спосіб позбутися апетиту відвідати "Музей огидної їжі" у шведському Мальме. Відвідувачам представлять 80 найбридкіших для європейців страв.
Серед "смакоти" світової кухні - смажені морські свинки з Перу, сардинський гнилий сир з личинками, смажений кажан, пахучий тайський фрукт дуріан та інші делікатеси.
Експонати можна буде понюхати, а деякі навіть скуштувати. Виставка відкривається 31 жовтня.
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