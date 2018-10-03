В среду, 3 октября, на Окружной дороге в Киеве загорелась гостиница "Тиса". Об этом сообщили в группе dtp.kiev.ua в Facebook.

На месте присутствуют сотрудники Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Причина пожара пока не известна. Информации о пострадавших нет. Отмечается, что этот отель горит уже не впервые.



Ранее мы сообщали, что в центре Киева возник пожар.