На улице Елены Телиги в Киеве Daewoo Matiz на скорости въехал в троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает "Информатор".

Водитель легковушки в результате ДТП получил травму ноги.

Водителя авто с травмой ноги госпитализировали

Троллейбус №30 и Matiz двигались в правой крайней полосе. Со слов полиции, в момент аварии троллейбус стоял "на аварийке" у остановки и совершал посадку пассажиров. Сзади на полной скорости в него влетел Daewoo.

На месте работала патрульная полиция, "скорая" и следственно-оперативная группа.

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