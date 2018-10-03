В Киеве авто на скорости "влетело" в троллейбус с пассажирами (видео) [ Редактировать ]
На улице Елены Телиги в Киеве Daewoo Matiz на скорости въехал в троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает "Информатор".
Водитель легковушки в результате ДТП получил травму ноги.
Водителя авто с травмой ноги госпитализировали
Троллейбус №30 и Matiz двигались в правой крайней полосе. Со слов полиции, в момент аварии троллейбус стоял "на аварийке" у остановки и совершал посадку пассажиров. Сзади на полной скорости в него влетел Daewoo.
На месте работала патрульная полиция, "скорая" и следственно-оперативная группа.
Ранее мы писали о том, что в Стамбуле автомобиль въехал в толпу.
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