Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство приняло решение с 15 октября начать отопительный сезон. Об этом он сообщил на заседании Кабинета министров, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", - сказал Гройсман.

По его словам, важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.

"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", - отметил премьер.

Ранее Гройсман сделал заявление касательно роста цен на газ.