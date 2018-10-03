Отопительный сезон в Украине: когда начнется [ Редактировать ]
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что правительство приняло решение с 15 октября начать отопительный сезон. Об этом он сообщил на заседании Кабинета министров, передает "Интерфакс-Украина".
"Мы сегодня принимаем решение о начале отопительного сезона с 15 октября", - сказал Гройсман.
По его словам, важно смотреть не на календарные даты, а на текущую температуру.
"Для людей очень важно вовремя получить в своих домах горячую воду, тепло, и это все должно быть максимально оперативно", - отметил премьер.
Ранее Гройсман сделал заявление касательно роста цен на газ.
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