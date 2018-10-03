До Романа Сущенка не пустили адвоката [ Редактировать ]
До українського бранця Кремля Романа Сущенка в Лефортове не пустили адвоката. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері. Подробиці захисник обіцяв повідомити вже незабаром. Нагадаю, Фейгін напередодні заявив, що планує побачитися зі своїм підзахисним.
Ця зустріч могла стати останнім візитом до українського в'язня перед етапуванням у колонію, що має відбутися вже за 2-3 тижні. Досі залишається відкритим і питання про побачення Сущенка з близькими. Нагадаю, українець отримав право на шість телефонних дзвінків і зустріч із родиною до етапування із СІЗО Лефортового.
Іще один бранець Кремля - Павло Гриб не може купити ані ліків, ані харчів. Усе через те, що переказ грошей на його картку заблокований. Про це розповів батько ув'язненого Ігор Гриб.
Також він додав, що не має жодної інформації про те, як насправді почувається син. Нагадаю, 19-річному українцю - Павлові Грибу -інкримінують сприяння терористичній діяльності. Своєї провини українець не визнає.
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