Київські освітяни можуть залишитися без премій, надбавок і навіть зарплат у своє професійне свято. Як повідомили у профспілці вчителів - столичним викладачам урізали доплати за "престижність роботи" з 20% до 5%.

Місцева влада пояснює: освітньої субвенції з держбюджету не вистачило. Відсутня сума - 865 мільйонів гривень. Уже в четвер педагоги вийдуть на акцію протесту. Якщо їх не почують погрожують оголосити страйк.

"Щомісяця, починаючи з першого вересня, молодий вчитель - молодий педагог чи молодий вихователь недоотримує 1,5 тисячі гривень до своєї і так мізерної зарплати. Вчитель вищої категорії щомісяця недоотримує 2 тисячі гривень. У нас 2 основоположних питання. Це повернення Києву субвенції в повному обсязі до кінця поточного року. І друге - це виконання Закону про Освіту - Статті 61-ї не в 2021 році, а з 1.01.2019 року", - говорить Олександр Яцунь, викладач, голова Профспілки працівників освіти і науки Києва.