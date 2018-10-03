Лист до адресата так і не дійшов

Обережно - отруйна пошта. У США невідомі відправили Дональду Трампу, у Білий дім, конверт з отрутою - токсичним рицином. Про це повідомляє газета The Washington Post.

Щоправда, лист до адресата так і не дійшов на пошті його квалфікували як "підозрілий" та віддали Фбр на перевірку. Подібну "пошту" отримав і Пентагон - два конверти з рицином. На думку американських чиновників - ці два інциденти можуть бути пов'язані.