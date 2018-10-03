Дональду Трампу відправили листа з отрутою [ Редактировать ]
Обережно - отруйна пошта. У США невідомі відправили Дональду Трампу, у Білий дім, конверт з отрутою - токсичним рицином. Про це повідомляє газета The Washington Post.
Щоправда, лист до адресата так і не дійшов на пошті його квалфікували як "підозрілий" та віддали Фбр на перевірку. Подібну "пошту" отримав і Пентагон - два конверти з рицином. На думку американських чиновників - ці два інциденти можуть бути пов'язані.
по теме
Трампу прислали конверт с ядом - СМИ
В США президенту Дональду Трампу по почте отправили конверт с ядом
Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай вмешивается в ход промежуточных выборов в конгресс США
Трамп предложил мирный план решения конфликта Израиля и Палестины
Президент США Дональд Трамп заявил о намерениях обнародовать план мирного урегулирования израильско-палестинского конфликта
Встреча Трампа и Ким Чен Ына: в Белом доме сделали заявление
В Белом доме прокомментировали будущую встречу Дональда Трампа и Ким Чен Ына
В США захотели снять сериал про "жертву Трампа"
В Голливуде решили снять телесериал по мемуарам главы ФБР, которого Трамп отправил в отставку. Каких поворотов сюжета следует ждать?