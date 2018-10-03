Угорщину закликали не заважати Україні [ Редактировать ]
США закликають Угорщину не перешкоджати співпраці НАТО з Україною. Про це заявила Посол Сполучених Штатів у НАТО Кей Бейлі Гатчісон під час телефонного брифінгу у Брюсселі.
Гатчінсон коментувала проблеми у двосторонніх відносинах країн, які загострилися після закону про збільшення навчання українською мовою у школах.
Посол висловила сподівання, що Угорщина окремо врегулює з Україною свої розбіжності щодо закону, а тоді приєднається до НАТО, щоб допомагати Україні зберегти її суверенну територію і стабілізувати демократію.
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