В аэропорту Хартума, который находится в столицы Судана, столкнулись украинские самолеты Ан-26 и Ан-32 Воздушных сил Судана. Об этом сообщает УНН.

"Обстоятельства пока не известны, о погибших не сообщается. Есть короткое видео с камеры наблюдения, где виден момент столкновения", - говорится в сообщении.

Ранее в США при посадке самолет развалился на части.