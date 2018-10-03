В Судане столкнулись украинские самолеты (видео) [ Редактировать ]
В аэропорту Хартума, который находится в столицы Судана, столкнулись украинские самолеты Ан-26 и Ан-32 Воздушных сил Судана. Об этом сообщает УНН.
"Обстоятельства пока не известны, о погибших не сообщается. Есть короткое видео с камеры наблюдения, где виден момент столкновения", - говорится в сообщении.
Ранее в США при посадке самолет развалился на части.
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