Бензин в Киеве стремительно дорожает [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В среду, 3 октября, розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве значительно возросли.
Об этом сообщает департамент "Консалтинговой группы А-95".
Напомним, что в Кабмине сделали прогноз касательно курса валют на 2019 год.
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