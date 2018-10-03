Во вторник, 2 октября, украинский артист Андрей Данилко отпраздновал свой 45 день рождения. В интервью на телеканале "Интер" исполнитель рассказал, что возраст для него - лишь цифра.

У него много желаний и планов на будущее:

Старость - это отсутствие желаний. Я хочу что-то делать, я хочу влюбляться, я хочу похулиганить, я хочу сейчас устроить беспредел. Я - студент, который учится и делает свои ошибки.

Андрей уверен, что секрет его популярности не только в ироничных текстах, но и в простоте и искренности, которые Сердючка не растеряла с приходом в гламурный шоу-бизнес.

Теперь, когда плотный гастрольный график позади, Андрей Данилко в основном проводит время дома. Он живет один в апартаментах в центре города. Артист заверяет, что скучно ему никогда не бывает. А еще признается, что в его жизни были разные периоды, но теперь все плохое - позади:

Скучно - это когда ты не знаешь, чем заняться. Мне с собой не скучно вообще, но между снотворным и алкоголем я начал выбирать алкоголь… Понимаю, что после алкоголя выгляжу ужасно. Я сейчас меняю эту ситуацию. И это никакой не алкоголизм, ничего с этим не связано, я за 3 секунды это бросил - и все".

Ранее мы писали о том, что Андрея Данилко обвинили в похищении ребенка.