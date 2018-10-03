Все Православные Церкви мира получили приглашение к обсуждению "украинского вопроса" [ Редактировать ]
Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл письменно обратился к предстоятелям всех Поместных Православных Церквей и предложил начать общеправославное обсуждение церковной ситуации в Украине.
В письмах изложена позиция РПЦ по вопросу украинской автокефалии и ее возможных последствиях, сообщает официальный сайт УПЦ, ссылаясь на замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николая Балашова.
"В письмах содержится предложение предпринять усилия для начала общеправославного обсуждения сложившейся ситуации", - сказал представитель РПЦ. Как сообщалось, ранее с предложением инициировать всеправославное обсуждение действий Константинопольского патриархата в Украине выступил синод РПЦ.
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