Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл письменно обратился к предстоятелям всех Поместных Православных Церквей и предложил начать общеправославное обсуждение церковной ситуации в Украине.

В письмах изложена позиция РПЦ по вопросу украинской автокефалии и ее возможных последствиях, сообщает официальный сайт УПЦ, ссылаясь на замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата Николая Балашова.

"В письмах содержится предложение предпринять усилия для начала общеправославного обсуждения сложившейся ситуации", - сказал представитель РПЦ. Как сообщалось, ранее с предложением инициировать всеправославное обсуждение действий Константинопольского патриархата в Украине выступил синод РПЦ.