Українське військо минулої доби зазнало втрат у боях на сході. Один наш військовий загинув, двох було поранено, - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.

Російські окупанти здійснили 34 обстріли. Били по всій лінії розмежування. Найгарячіше було на Луганщині та Приазов'ї. Вісім разів бойовики застосували міномети, зокрема і 120-міліметрові.

Сьогодні вночі ворог влаштував мінометний обстріл Кримського на Луганщині. На приморській ділянці із великокаліберних мінометів та стрілецької зброї атакував оборонців Водяного.

"Наші військовослужбовці понад 20 разів вели адекватний вогонь у відповідь, не порушуючи Мінських угод. За даними розвідки Об'єднаних сил, протягом доби трьох бойовиків російсько-окупаційних військ знищено, та ще трьох - поранено", - повідомив Дмитро Гуцуляк, речник Міністерства оборони України.