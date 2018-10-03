У Німеччині відзначають День Єдності [ Редактировать ]
День Єдності відзначають сьогодні в Німеччині. 28 років тому - 3 жовтня 1990 року колишня Німецька Демократична республіка увійшла до складу Федеративної Республіки Німеччини. Таким чином німецькі землі об'єдналися після понад півсторічного розділення залізною завісою.
Злука Німеччини стала епохальною подією не лише для самої країни, але й для Європи та світу, адже для багатьох падіння берлінського муру символізує закінчення "Холодної війни". Тож відзначають дату німці з розмахом. У країні - офіційний вихідний. На вечір - заплановано масові народні гуляння та концерти.
Нагадаємо, після Другої світової територія Німеччини була розділена між США, Великою Британією, Францією та СРСР на чотири зони окупації. Згодом західні держави об'єднали свої зони у Федеративну республіку Німеччину. Радянський союз, натомість створив Німецьку демократичну республіку. Возз'єднанню Німеччини значною мірою посприяла загальна криза соцтабору, зокрема - гостра криза в СРСР наприкінці 80-х років минулого століття.
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