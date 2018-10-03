Заседание Кабмина: Владимир Гройсман назвал дату старта отопительного сезона [ Редактировать ]
Отопительный сезон в Украине начнётся 15 октября. Об этом сообщил премьер-министр на заседании правительства.
Впрочем, по словам Владимира Гройсмана, если погода будет слишком теплой, либо холодной не по сезону, местные власти могут перенести дату. Премьер также подчеркнул, что в Киеве в ближайшие дни появится не только отопление, но и горячая вода.
"Треба дивитись не в календарні дати, а треба дивитися на термометр і розуміти, що для людей дуже важливо вчасно отримати в своїх оселях гарячу воду, тепло і відповідно це все має бути подано максимально оперативно.
Я вважаю, що фінансовы ресурси, які були направлені в цьому році на підготовку до осінньо-зимового періоду - нові котельні, теплотраси, теплопункти - дають можливість достатньо якісно підготуватись для того, щоб люди не відчули жодних дискомфортів", - заявил Владимир Гройсман, премьер-министр Украины.
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