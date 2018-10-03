Забастовка шахтеров: горняки перекрыли дорогу на Покровск [ Редактировать ]
В Селидово третий день бастуют горняки. Долг по зарплате на предприятиях "Селидов-уголь" составляет больше 250 миллионов гривен.
Шахтеры не получают денег уже 4 месяца. Сегодня они перекрыли дорогу на Покровск.
"Предприятие наше градообразующее, у людей просто нет средств к существованию, потому, как других источников дохода в нашем регионе нет. Несмотря на наши обращения, начиная от губернатора до Президента, - никакого ответа на наши письма, обращения на данный момент нет", - сообщил Дмитрий Буяновский, председатель профкома шахты им.Котляревского.
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