В Киевской горадминистрации презентовали документальный фильм о Холокосте "Шлях до Бабиного Яру" [ Редактировать ]
Документальный фильм "Путь к Бабьему Яру" сегодня презентовали в Киевской горадминистрации.
Это лента израильского режиссера о нацистской оккупации Украины и истории Холокоста. В ее создании приняли участие историки из Украины и Европы совместно с очевидцами событий 1941 года. Фильм стал заключительной частью документального цикла "По следам неизвестного Холокоста".
"Это история - история оценок не выставляет, история факты фиксирует. В фильме "Дорога в Бабий Яр" мы глазами Бориса Мафцира видим именно беспристрастную фиксацию ужасных событий, героями которых, свидетелями которых - стали герои этого фильма", - говорит Борис Ложкин, президент еврейской конфедерации Украины, вице-президент Всемирного еврейского конгресса.
"За сто днів в Бабиному Яру було розстріляно нацистами близько 100 тисяч людей, переважною більшістю євреїв. Якщо ми будемо пам'ятати історію, якщо ми будемо робити все для того, щоб пам'ять про загиблих не зникла - це є запорукою того, що такі трагедії більше ніколи не повторяться в майбутньому", - подчеркнул Виталий Кличко, киевский городской глава.
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