Травля в школе: под Черкассами ребенка забили до комы (фото) [ Редактировать ]
В поселке Чернобай Черкасской области третьеклассники жестоко избили одноклассника Давида Лавриненко, который после побоев впал в кому.
По словам очевидцев, ребенка не просто избили, над ним издевались - вырывали волосы, выкручивали руки.
"И все среди бела дня. Дожили до ручки. Где учителя? Где директор школы? Где ответственный по воспитательной работе? Где дежурные по школе? Я сегодня видела, что они (дежурные) сидят втроем за столом с каким-то торговым представителем, лясы точат. Это было между 6-м и 7-м уроком, а нет чтобы поднять свою пятую точку и пройти кругом по этажам и вокруг школы, может, там уже кого-то убили. Как после этого отправлять ребенка в школу?" - цитирует очевидца dtp.kiev.ua в Facebook.
Директор Чернобаевской школы № 1 Лариса Мовчан сообщила, что Давид уже пришел в сознание, но ему удалили селезенку, уточняют "Факты".
Тем временем стало известно, что травлю детей в Украине будут наказывать штрафами.
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