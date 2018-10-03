В поселке Чернобай Черкасской области третьеклассники жестоко избили одноклассника Давида Лавриненко, который после побоев впал в кому.

По словам очевидцев, ребенка не просто избили, над ним издевались - вырывали волосы, выкручивали руки.

"И все среди бела дня. Дожили до ручки. Где учителя? Где директор школы? Где ответственный по воспитательной работе? Где дежурные по школе? Я сегодня видела, что они (дежурные) сидят втроем за столом с каким-то торговым представителем, лясы точат. Это было между 6-м и 7-м уроком, а нет чтобы поднять свою пятую точку и пройти кругом по этажам и вокруг школы, может, там уже кого-то убили. Как после этого отправлять ребенка в школу?" - цитирует очевидца dtp.kiev.ua в Facebook.

Директор Чернобаевской школы № 1 Лариса Мовчан сообщила, что Давид уже пришел в сознание, но ему удалили селезенку, уточняют "Факты".

Тем временем стало известно, что травлю детей в Украине будут наказывать штрафами.