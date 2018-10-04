Тереза Мей знову затанцювала. Цього разу - на відкритті з'їзду Консервативної партії, коли вона піднімалася на трибуну, залунала пісня АББИ Dancing Queen.

Це не перші танцювальні па прем'єрки. Місяць тому під час візиту до Кенії Мей підтанцьовувала під африканські національні мотиви. Ці рухи вже охрестили "танцями робота ".