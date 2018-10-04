Вчителям виплатять зарплати та премії - Міністр освіти [ Редактировать ]
Заробітна плата вчителів не зменшуватиметься, а їхні надбавки залишаться у повному обсязі. Про це заявила міністр освіти та науки Лілія Гриневич. Нагадаю, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація про те, що грошей на виплату надбавок освітянам не вистачає. У багатьох містах працівників відправляли у відпустки власним коштом.
А у Києві вирішили урізати доплату "за престижність", яка раніше становила 20%. Профспілки заявили, що готові скористатися своїм законним правом на страйк. Проте урядовці пообіцяли - найближчим часом усе заборговане виплатять.
"Якщо є ситуація в якійсь окремій громаді, що у них дуже низька дохідність, і вони не можуть виконати своїх зобов'язань перед педагогічними працівниками, то в цьому випадку обладміністрація повинна зробити перерозподіл, або надати з своїх коштів, а такі кошти, такі можливості в адміністрацій є, щоб вирішити питання зарплати вчителям", - говорить Лілія Гриневич, міністр освіти та науки України.
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