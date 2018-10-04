У осужденного в оккупированном Крыму украинца Владимира Балуха есть подозрение на язву или панкреатит. Об этом сообщает его Балуха Дмитрий Динзе, пишет "Крым.Реалии".

В настоящее время защита Балуха старается подобрать врачей, которые могли бы посетить голодающего украинца.

Состояние здоровья Балуха, конечно, плохое. У него есть проблемы с сердцем и с внутренними органами. Также есть подозрения на язву или панкреатит.

Кроме того, Динзе заявил, что российские врачи отказываются от посещения Балуха, который находится в СИЗО.

"Фактически, мы сможем полноценно его обследовать только, когда он поступит в колонию. Потому что как осужденное лицо он будет иметь право на полный спектр медицинского обслуживания", - добавил Динзе.

В знак протеста Балух объявил 19 марта 2018 года бессрочную голодовку.

Ранее мы писали о том, что оккупанты изменили приговор украинцу Балуху в Крыму.