У Києві понад півтисячі мешканців опинилися в небезпечній для життя ситуації. Їхній будинок будь-якої миті може завалитися. Майже 3 місяці тому ми вже розповідали цю історію. Через аварію на тепломережах споруду почало підмивати, біля неї обвалився ґрунт і утворилися кілька величезних ям.

Проблему не розв'язали й досі. Магда Кривовяз розбиралася у причинах.

Кожен дощ для мешканців цього будинку привід понервуватися. а все через ці кратери, які з'явилися тут ще 4 місяці томe. Тоді їх було лише 3, сьогодні - вже 7.

"Ямы за последний месяц образовались новые вот впадин, понакрывали шифером, там еще опаснее, не дай Бог ребенок станет", - говорить Лариса Іванівна, мешканка проблемного будинку.

Сам будинок розташований у зсувонебезпечній зоні. Його вже не раз укріплювали залізними стяжками, забивали сваї, щоб підтримати фундамент, а також зробили водовідливну штольню, - аби дім не підмивало. Однак після прориву труби з гарячою водою штольня зруйнувалася, ґрунт над нею провалився, біля будинку почала збиратися вода. Тож споруда почала просідати. І просто - затріщала по швах.

"Ремонт закончился в июне месяце посмотрите явно видно как пошла трещину вот она пошла туда туда туда. Тут ребенок спит на голову падает уже штукатурка", - говорить Віктор Горобець, мешканець проблемного будинку.

Жителі будинку у розпачі. Бояться, що будь-якої миті їхній дім може - просто завалитися.

"Дом рухнет за 1 секунду. Если ничего не будет делаться и еще несколько дождей, то, наверное, в течение месяца он и завалится", - говорить Лариса Іванівна мешканка проблемного будинку.

І хоча люди зверталися до різних інстанцій, результату - жодного. Два з половиною місяці тому приїхала комісія. Тоді мешканцям пообіцяли - ремонтні роботи розпочнуть за тиждень.

Минуло вже 10. Тож люди прийшли почути відповіді.

"Что нам надо сделать, с какими детьми прийти в райадминистрацию что бы начались какие то действия в нашем доме?".

"Когда вы начнете делать, там опасно уже сейчас жить!".

"Ми зараз плотно працюємо з Київтеплоенерго який нам пообіцяли що не доцільно робити частковий ремонт, а доцільно робити капітальний ремонт тепломереж, які підходять до будинку. Я хочу, щоб це було до початку опалювального сезону", - говорить Анатолій Невмержицький заступник голови Печерської районної адміністрації Києва.

Київтеплоенерго обіцяє закінчити ремонтні роботи до кінця року. Хто ж має відновити штольню - досі невідомо. Адже за чотири місяці ні райадміністрація, ні керуюча компанія так і не з'ясували, на чиєму балансі вона перебуває.