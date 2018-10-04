У Судані розбилися українські літаки [ Редактировать ]
У міжнародному аеропорту Хартума в Судані зіткнулися два військові літаки "Антонов" Ан-26 та Ан-32. Камери спостереження зафіксували, як повітряні судна українського виробництва не розминулися на злітно-посадковій смузі.
Обидва літаки отримали серйозні технічні пошкодження. Чи є постраждалі внаслідок інциденту - не повідомляють.
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