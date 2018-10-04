В четверг, 4 октября, в Украине вступил в силу закон №2530-VIII о введении "единого окна" на таможне. Об этом сообщает "112 Украина".

Закон упрощает процедуры при таможенном оформлении товаров. Он обязывает госорганы, которые выдали разрешительные документы на таможенное оформление, подать их в электронном виде в государственную информационную систему "Единое окно международной торговли". В частности, речь идет о фитосанитарах, ветеринарах, экологах, радиологах и других контроллерах.

Органы доходов и сборов со своей стороны не смогут требовать от декларанта разрешительных документов в бумажном виде, если в соответствии с законом, они должны быть в системе "единое окно" (в документе формулировка "таможенные органы" заменили на "органы доходов и сборов").

Также на таможне убрали радиологический контроль, который сейчас осуществляют экологи. Представителей экологической службы будут вызывать, только если мобильные устройства пограничников покажут превышение радиационного фона.

Таким образом, отныне на таможне останутся только таможенники и пограничники. Они будут предварительно осматривать товары, и в течение двух часов будут решать, пропустить их или вызвать профильных экспертов. В случае вызова эксперты должны прибыть немедленно и также в течение двух часов решить, пускать товар, запретить пропуск или назначить инспектирование/взятие проб/дополнительную обработку.

При этом данные о любых принятых в отношении товара решениях вносят в информационную систему "единое окно".

Согласно закону, автоматизированная система управления рисками (АСУР) является составной единой автоматизированной информационной системы органов доходов и сборов. Это должно исключить неконтролируемость и различные подходы к определению таможенной стоимости товаров.

Кроме того, в законе программистам спецподразделения Государственной фискальной службы предполагается установить более высокие зарплаты, в расчете по состоянию на 2018 год: ведущему специалисту - 35 тысяч гривен, главному специалисту - 38,7 тысяч гривен, заместителю руководителя - 42 тысячи гривен, руководителю подразделения - 44 тысячи гривен.

Как сообщается, документ имплементирует в украинское законодательство часть положений Конвенции о совместном режиме транзита NCTS.

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