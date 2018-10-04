"Слава Украине": Рада утвердила новое приветствие [ Редактировать ]
Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом приняла законопроект о приветствии "Слава Украине!" в Вооруженных силах.
Проект закона №9036 поддержал 271 депутат.
"Поздравляю Вооруженные силы Украины, поздравляю Национальную полицию", - сказал глава Верховной Рады Андрей Парубий после голосования.
Секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник отметил, что комитет заседал со среды до утра четверга - кворум появился утром.
По его словам, комитет получил 44 поправки к законопроекту №9036 после первого чтения. Одна отклонена, другие учтены полностью или редакционно.
В частности, предлагалось распространить приветствие "Слава Украине!" не только на армию, но и на Национальную полицию.
Документ также предлагает исключить обращение "товарищ" и принимать исключительно "пан" и "пани" для служебных отношений.
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