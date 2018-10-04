На трассе Львов – Шегини во Львовской области в результате ДТП травмированы пятеро человек, сообщает УНН со ссылкой на департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

"3 октября в 19:00 на автодороге "Львов – Шегини" вблизи с. Княжий Мост Мостисского района произошло столкновение между автомобилем "ВАЗ 2101" под управлением жителя с. Родатичи Городокского района 1976 года рождения и автомобилем "Мерседес Спринтер" под управлением жителя с. Тиков Ивано-Франковской области 1991 года рождения", – проинформировали в департаменте.

В результате аварии пять человек получили травмы различной степени тяжести. Из них два человека получают амбулаторное лечение и три человека госпитализированы в лечебные учреждения области, а именно: пассажир "Мерседес Спринтер", жительница Ивано-Франковской области 1967 года, с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, ушиб затылочной области", пассажир "Мерседес Спринтер", житель Ивано-Франковской области 1962 года, с переломом шейного отдела позвоночника с повреждением спинного мозга, а также пассажир автомобиля "ВАЗ 2101", жительница Жолковского района 1997 года рождения с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытым перелом спинки носа.

Ранее в Ивано-Франковской области произошло смертельное ДТП.