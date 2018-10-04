В сети нашли двойника американского президента Дональда Трампа. Соответствующий ролик появился в Twitter.

Пузатого "Трампа" заметили в магазине на заправочной станции, судя по обстановке помещения на видео.

На мужчине была кепка с эмблемой ВМС США. Пользователи отметили его невероятную схожесть с президентом Америки и не пропустили "пивное брюшко".

Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп никогда не пил пиво.