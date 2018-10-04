У Трампа появился двойник (видео) [ Редактировать ]
В сети нашли двойника американского президента Дональда Трампа. Соответствующий ролик появился в Twitter.
Пузатого "Трампа" заметили в магазине на заправочной станции, судя по обстановке помещения на видео.
На мужчине была кепка с эмблемой ВМС США. Пользователи отметили его невероятную схожесть с президентом Америки и не пропустили "пивное брюшко".
Wow, @realDonaldTrump's doppelganger😮 pic.twitter.com/fsuTcNdD58— PolishPatriot🇵🇱👌 (@RealPolPatriot) 2 октября 2018 г.
Ранее мы писали о том, что Дональд Трамп никогда не пил пиво.
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