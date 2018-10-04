Україна отримає допомогу від НАТО [ Редактировать ]
НАТО й надалі допомагатиме Україні у зміцненні кіберзахисту. Про це заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг на брифінгу у Брюсселі.
Він нагадав, що НАТО вже допомагає Україні у створенні центру реагування на кіберінциденти - це один із механізмів допомоги у подоланні спроб втручання чи зламу кібермереж.
Кошти й підтримка України у запровадженні кібербезпеки здійснюється через трастовий фонд НАТО.
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