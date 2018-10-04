Всемирный банк ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году до 3,3% с 3,5%. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Об этом сказал ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан.

По его словам, в 2019 году Всемирный банк ожидает рост ВВП на уровне 3,5% ВВП.

Ранее мы писали о том, спор США и Китая замедлит рост мирового ВВП.