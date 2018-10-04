Первый заместитель главы Всеукраинской энергетической ассамблеи Юрий Саква уверен, что, когда речь идет об изменении тарифа, например, для компании "Укргидроэнерго", первоочередной задачей НКРЭКУ является информирование рынка о том, какой будет структура ОРЦ и какими будут тарифы для других участников рынка после изменения тарифа для какой-либо компании. Об этом он сообщил во время общественных слушаний в Национальной комиссии регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг (НКРЭКУ) по поводу повышения тарифа и инвестиционной программы "Укргидроэнерго".

"Наше предложение такое: сделайте перерасчет оптовой цены на структуру. Уже поменялись все составляющие оптовой цены полностью, там нет живого места. И опубликуйте эту часть. НКРЭКУ много сделала, чтобы повысить прозрачность. Сделайте еще один шаг. Мое предложение - примите взвешенное решение, дайте согласование, эту аналитику. Это - первый элемент доверия. И каждое следующее заседание, где будет пересматриваться тариф в пределах структуры, по нему также нужен публичный отчет", - отметил Юрий Саква.

Юрий Саква также сообщил, что Всеукраинская энергетическая ассоциация в середине сентября обратилась в Национальную комиссию регулирования рынка электроэнергии и коммунальных услуг с предложением общего плана повышения прозрачности, который включает, в том числе, раскрытие структуры оптовой цены.

"Недели назад мы написали письмо в НКРЭКУ с общим планом по прозрачности. Комиссия сейчас имеет всю информацию, так выйдите на заседание и скажите, что все проанализировали, все сложилось, и дотационные сертификаты будут уточнены, а уточненный баланс, тариф для тепловой генерации остается 1.85, на 16% выше прошлого года, и тогда это будет абсолютно понятной ситуацией", - считает Юрий Саква.

Как ранее сообщалось, на общественных слушаниях НКРЭКУ не поддержала полностью инвестиционную программу "Укргидроэнерго", ссылаясь на выполнение которой компания инициирует повышение тарифа до 63,57 коп./кВт•ч.

Напомним, в СМИ отмечают, что "Укргидроэнерго" остается самым рентабельным видом генерации электроэнергии. В частности, тариф ГЭС обеспечивает рентабельность "Укргидроэнерго" на уровне до 50%. Зато фактические объемы инвестиций стабильно не дотягивают до плановых. В частности, в 2015 г компания профинансировала только 85% от запланированных вложений, в 2016-м – 78%, а в прошлом году – только 60%.