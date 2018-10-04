Польза от умеренного употребления алкоголя оказалась мифом [ Редактировать ]
Ученые университета в Сент-Луисе установили, что умеренное употребление алкоголя увеличивает риск преждевременной смерти на 20 процентов. Что не совсем соответствует распространенным убеждениям о том, что небольшие дозы алкоголя полезны для здоровья. О результатах исследования сообщает на MedicalXpress.
Специалисты проанализировали данные, полученные в нескольких исследованиях с участием более 400 тысяч человек в возрасте 18-85 лет. Оказалось, что, хотя употребление небольших доз алкоголя немного уменьшало риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, оно способствовало возникновению рака, что увеличивало вероятность преждевременной смерти.
При этом увеличение смертности более значительно для пожилых людей в возрасте 75 лет, чем для 25-летних. Исследователи считают, что умеренное употребление вина можно рекомендовать тем, кто предрасположен к сердечно-сосудистым заболеваниям и имеет низкий шанс развития злокачественных опухолей.
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