Потерянная собака вернулась к хозяину спустя 5 лет [ Редактировать ]
Такса, которая потерялась пять лет назад, вернулась домой к своим хозяевам, сообщает издание Norwich Bulletin. Инцидент произошел в американском городе Норвич, штат Коннектикут. Владельцам таксы позвонила работница службы контроля за животными, и сообщила радостную новость.
Женщина рассказала, что заметила таксу на парковке. После осмотра выяснилось, что собака потеряла слух и зрение. Американка подобрала ее и отнесла в приют, где обнаружили микрочип с контактной информацией о владельцах животного.
Номер, который был указан на микрочипе, принадлежал компании из другого штата, где ранее работал владелец собаки. Там ей помогли связаться с ним напрямую. Оказалось, что хозяева живут в 30 километрах от Норвича, в Бруклине, а их такса по кличке Леди пропала более 5 лет назад. На момент исчезновения собаке было уже 12 лет. Хозяева искали ее и опасались, что она стала жертвой волков. Где такса Леди провела последние пять лет, остается загадкой.
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