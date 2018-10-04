У Польщі з'явиться військова база США [ Редактировать ]
Американська військова база таки з'явиться в Польщі. Рішення вже прийняте, залишилися технічні питання, заявив президент країни Анджей Дуда.
Про будівництво військової бази США на території Польщі лідери двох країн домовилися під час вересневого візиту Дуди до Вашингтона. За задумом, постійна дислокація американських вояків стане додатковим стримувальним фактором для Росії.
Дуда зазначив, що на створення інфраструктури знадобиться трохи більше року. Американська адміністрація оцінює проект створення бази у два мільярди доларів.
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