В американском штате Южная Каролина произошла стрельбы, в результате которой погиб один человек. Еще 7 получили ранения различной степени тяжести, предает телеканал CNN.

Инцидент произошел в городе Флоренс. Нападавший был задержан. Полиция сразу отреагировала на вызов и локализовала конфликт. После разговора с переговорщиком нападающий сдался. По сообщению офиса шерифа округа, подозреваемый был доставлен в больницу.

Власти идентифицировали стрелка как 74-летнего вьетнамца Фредерика Хопкинса. Жертвой стрелка стал сотрудник полиции. О возможных мотивах нападения пока не сообщается.

Ранее в городе Абердин произошла стрельба с многочисленными жертвами.