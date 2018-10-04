Пенсионер открыл стрельбу в жилом районе, есть погибший [ Редактировать ]
В американском штате Южная Каролина произошла стрельбы, в результате которой погиб один человек. Еще 7 получили ранения различной степени тяжести, предает телеканал CNN.
Инцидент произошел в городе Флоренс. Нападавший был задержан. Полиция сразу отреагировала на вызов и локализовала конфликт. После разговора с переговорщиком нападающий сдался. По сообщению офиса шерифа округа, подозреваемый был доставлен в больницу.
Власти идентифицировали стрелка как 74-летнего вьетнамца Фредерика Хопкинса. Жертвой стрелка стал сотрудник полиции. О возможных мотивах нападения пока не сообщается.
Ранее в городе Абердин произошла стрельба с многочисленными жертвами.
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