В Киеве на Шулявке обвалился балкон. Инцидент произошел на улице Шолуденко, 7, передает "Хроника. инфо".

В результате происшествия никто не пострадал.

По словам местных жителей, в доме обвалился балкон второго этажа. Жильцы дома говорят, что за ним скоро последует и балкон 4 этажа, который уже давно начал разрушаться.

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