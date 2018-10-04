4 октября перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний "Укртелеком" и DataGroup вызвали временные сбои в работе онлайн-сервисов "ПриватБанка".

Авария линий связи случилась в Германии, это подтвердили операторы передачи данных, передает "Ліга.Финансы"со ссылкой на пресс-службу банка.

По данным ИТ-департамента "ПриватБанка", провайдеры связи планируют устранить последствия аварии каналов в ближайшее время. Специалисты банка ведут в экстренном режиме работу по подключению резервных каналов передачи данных.

"Ничего нельзя провести, никакую операцию - все висит", - прокомментировал "Подробностям" один из клиентов.

Ранее клиентам "ПриватБанка" начали приходить фейковые сообщения о пополнении банковского счета.