"Приват 24" не работает: в работе сервиса произошли сбои [ Редактировать ]
4 октября перебои в работе сетей глобальной передачи данных крупнейших украинских провайдеров интернета компаний "Укртелеком" и DataGroup вызвали временные сбои в работе онлайн-сервисов "ПриватБанка".
Авария линий связи случилась в Германии, это подтвердили операторы передачи данных, передает "Ліга.Финансы"со ссылкой на пресс-службу банка.
По данным ИТ-департамента "ПриватБанка", провайдеры связи планируют устранить последствия аварии каналов в ближайшее время. Специалисты банка ведут в экстренном режиме работу по подключению резервных каналов передачи данных.
"Ничего нельзя провести, никакую операцию - все висит", - прокомментировал "Подробностям" один из клиентов.
Ранее клиентам "ПриватБанка" начали приходить фейковые сообщения о пополнении банковского счета.
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