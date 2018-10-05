На небе убывающая Луна во Льве. Хватит прислушиваться к общественному мнению, будьте собой, не бойтесь отличаться от серой массы и обмануть ожидания соседей. Пора понять, что только будучи в гармонии с собой, вы сможете реализовать себя во всех сферах. Главное, не забывайте о пунктуальности и ответственности.

Овен

В этот день может неожиданно навалиться купа работы, которую необходимо будет выполнить побыстрее. Возможно, на ум придут хитрые способы справиться с заданием в один счет, но они могут только навредить. Старайтесь не суетиться - подходите ко всему творчески.

Телец

Сегодня на счет может упасть приличная сумма. Это может быть зарплата или заботливые родственники. День хорошо подходит для монотонной работы. Постарайтесь сделать что-то полезное не только для себя, но и для окружающих.

Близнецы

Нет никакого смысла бездельничать, если вас не устраивает финансовое положение. Постарайтесь продвигать свою цель вперед новыми способами, если старые не работают. Хорошо в этот день налаживать контакты, особенно с теми, к кому раньше боялись подойти.

Рак

Сегодня можно и нужно пробовать что-то новое. Не ставьте себе условий и не создавайте границ. Будьте сегодня щедрыми, помогайте тем, кто нуждается, но не хочет просить о помощи. В любовных отношениях пойдут на пользу эксперименты.

Лев

Сегодня вы будете сами нарываться на конфликт, невзирая на то, что его можно обойти. Постарайтесь обходить стороной незнакомые места, потому что велика вероятность потеряться. Не доводите до крайности ситуации, которые можно решить очень быстро.

Дева

Сегодня от вашего шарма трудно будет устоять. Можете просить людей о чем-угодно, вряд ли кто-то вам откажет. Не бойтесь отдать много сил на создание прекрасного, например, вкусный ужин. Позаботьтесь о здоровье своих домочадцев, берегите их от простуды.

Весы

В этот день удачно отправляться в дорогу, особенно на отдых. Постарайтесь не рисковать своим здоровьем. Переохлаждение может привести к простуде и потере солидной денежной суммы.

Скорпион

Если вы хотите пойти далеко в новой работе, то главными принцами должны стать предусмотрительность, сдержанность и аккуратность. Если хотите расположить к себе кого-то, то узнайте немного больше об этом человеке.

Стрелец

Сегодня без чувства юмора и самоиронии будет сложно. Запаситесь терпением и настройтесь на позитив с самого утра. В этот день хорошо заниматься коллективной работой, это поможет вам сблизиться с коллегами и избежать многих ошибок.

Козерог

Сегодня внезапно могут открыться неведомые ранее грани вашего таланта, причем, обнаружите их не вы, а кто-то из коллег или даже начальник. Постарайтесь на скромничать не недооценивать себя.

Водолей

Сегодня желательно не рассказывать о своих планах тем, кто мало участвует в вашей профессиональной деятельности. Из-за непреодолимого желания быть впереди остальных, не останется времени на отдых. Не забывайте о правильном питании.

Рыбы

Сегодня высока опасность травматизма, поэтому старайтесь избегать ненужного риска, контакта с оружием и режущими предметами. Во время занятий спортом будьте осторожны, не забывайте о разминке и правилах безопасности.

Читайте также о том, как знаки зодиака манипулируют мужчинами.