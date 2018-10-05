Погода в Украине: синоптики обещают солнечный день [ Редактировать ]
В ближайшие сутки во всех регионах страны будет сухо и солнечно, но ночью прогнозируются заморозки 0−4°. Сильный ветер постепенно утихнет до умеренного. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Погода в Киеве завтра будет сухой, но прохладной. Местами прогнозируют заморозки 0-3°, в общем столбики термометров покажут 3-5° ночью и 13-15° днем.
Во Львове синоптики обещают сухую и солнечную погоду. Температура воздуха ночью 1-3°, днем 14-16° тепла.
В Одессе в ближайшие сутки осадков не будет. Воздух днем прогреется до 15-17°, ночью до 5-7°.
В Днепре прогнозируется солнечная погода, без осадков. Температура воздуха ночью 4-6°, днем 14-16° тепла.
В Харькове по данным Укргидрометцентра будет также солнечно. Температура ночью 3-5°, днем 12-14°.
На Закарпатье синоптики осадков не прогнозируют. Ночью в регионе будет холодно - 0-2°, днем 15-17°.
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