В ближайшие сутки во всех регионах страны будет сухо и солнечно, но ночью прогнозируются заморозки 0−4°. Сильный ветер постепенно утихнет до умеренного. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода в Киеве завтра будет сухой, но прохладной. Местами прогнозируют заморозки 0-3°, в общем столбики термометров покажут 3-5° ночью и 13-15° днем.

Во Львове синоптики обещают сухую и солнечную погоду. Температура воздуха ночью 1-3°, днем ​​14-16° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки осадков не будет. Воздух днем ​​прогреется до 15-17°, ночью до 5-7°.

В Днепре прогнозируется солнечная погода, без осадков. Температура воздуха ночью 4-6°, днем ​​14-16° тепла.

В Харькове по данным Укргидрометцентра будет также солнечно. Температура ночью 3-5°, днем ​​12-14°.

На Закарпатье синоптики осадков не прогнозируют. Ночью в регионе будет холодно - 0-2°, днем ​​15-17°.

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