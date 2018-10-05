В Азовському морі українські військові планують провести широкомасштабні навчання. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов.

За його словами, у відповідь на агресію Росії, в Азовському морі відбувається нарощення сил, а також посилення берегової охорони. Секретар РНБО додав, що Україна готова відповідати на будь-які провокації з російського боку.