Україна проведе військові навчання в Азовському морі [ Редактировать ]
В Азовському морі українські військові планують провести широкомасштабні навчання. Про це розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони Олександр Турчинов.
За його словами, у відповідь на агресію Росії, в Азовському морі відбувається нарощення сил, а також посилення берегової охорони. Секретар РНБО додав, що Україна готова відповідати на будь-які провокації з російського боку.
по теме
Українські прикордонники провели військові навчання
Піхота й екіпажі бронемашин тренувалися взаємодіяти під час ведення бою
На Азовском море пройдут масштабные учения
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские военные проведут масштабные учения на Азовском море
Украина и НАТО проведут учения у границ России
Украина примет участие в учениях НАТО, которые могут стать крупнейшими со времен окончания "холодной войны"
"Казацкая воля-2018": на Сумщине проходят военные учения
Накануне началось реальное формирование и разворачивание бригады территориальной обороны
У Азовского моря военнослужащие совместно с пограничниками провели тактические учения
Украинская армия совместно с пограничниками провела тактические учения на побережье Азовского моря. Тренировались отражать атаки и уничтожать надводные цели
На узбережжі Азовського моря відбулися навчання прикордонників та військових
Захищати прибережні позиції, знищити надводні цілі і десант противника. Такі завдання отримали українські прикордонники та військові у ході тактичних навчань на узбережжі Азовського моря. Навички злагоджених дій у складних умовах відпрацьовували снайперські групи