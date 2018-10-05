Кубинські сигари з літературним присмаком. Виявляється, таємниця символу країни не у м'якому кліматі чи особливому тютюні. Уся річ у процесі виробництва сигар. На фабриках уже кілька століть є люди, які розважають робітників читанням. Усі подробиці - дивіться далі.

Чому кубинські сигари налаштовують на роздуми? Бо їх виготовляють за особливою технологією - під літературний акомпанемент.

Попри численні легенди про те, що справжні кубинські сигари скручують просто на оголених тілах прекрасних мулаток, насправді цей процес - значно прозаїчніший. Кожен виріб натреновані фахівці виготовляють вручну з натурального продукту - тютюнового листя. Щоб працівники не втомлювалися від одноманітної роботи, їх розважають спеціально навчені люди - читці. Зазвичай це професійні диктори. Тричі на день вони підходять до мікрофона і вголос читають новини, художні твори, навіть анекдоти.

"Коли є читець - це велика перевага. Це людина, яка вчить нас чогось щодня, розповідає, що робиться в країні й у світі. І про те, над чим ми працюємо", - говорить Майра Галлардо, працівниця тютюнової фабрики.

Уперше професія читця з'явилася у 19 столітті. Тоді на фабриках у гучномовці зачитували інструкції для роботи і популярну літературу. Для робітників це було своєрідною освітою. Наслухавшись Шекспіра, Дюма, Сервантеса, тютюнові фабрики і бренди сигар почали називати "Ромео і Джульєтта", "Монтекрісто", "Санчо Панса". У 2012 році традицію читання для працівників визнали нематеріальною культурною спадщиною ЮНЕСКО.

"Це чудова і унікальна робота. Вона дозволяє долучитися до культури і багатьох інших сфер суспільного життя", - говорить Франциско Гонсалес, читець.

Утім зараз індустрія кубинських сигар переживає не найкращі часи. Економіка країни слабка, важливий ринок США - й надалі закритий для кубинських виробників. Щоб зменшити витрати, задумуються і над скасуванням посади читця на фабриках.

"Працівники полюбили години читання. Вони поводяться тихо, коли диктор піднімається на сцену, уважно слухають новини. І я знаю, що вони самовіддано захищатимуть цю професію, якій уже кілька століть", - говорить Одаліс Лара, читець.

Для звичайних робітників - читці і вчителі, і ведучі новин, і аніматори. Тож віддавати перевагу радіо чи телевізору - наміру не мають.