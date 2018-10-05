Збірна ветеранів АТО представить Україну на "Іграх нескорених" [ Редактировать ]
Українська збірна ветеранів АТО, яка представить країну на "Іграх нескорених" - розпочала останні підготовчі тренування. В Австралію, де відбудуться змагання, - спортсмени вирушать уже за 2 тижні. Даніїл Снісар розкаже більше.
Всі члени української збірної "Ігор нескорених", а їх 15, - учасники бойових дій на Донбасі. Свій слід військовий конфлікт залишив у житті кожного.
"Під час боїв за Дебальцеве - це було 25 січня - нас атакував противник з переважаючою кількістю техніки. 5 танків, БМП", - розповідає Олександр Зозуляк, член національної збірної команди на турнірі "Ігри нескорених".
4 роки тому Олександр потрапив під ворожий танк. І позбувся руки. Після тривалої реабілітації повернувся до занять спортом. В Австралії спортсмен представить Україну у категорії "Стрільба з Лука".
"Я колись займався стрільбою з лука і вирішив згадати - для того, щоб відновити ліве плече, оскільки з часом відбувається атрофія м'язів", - говорить Олександр Зозуляк, член національної збірної команди на турнірі "Ігри нескорених".
Спортивних дисциплін, у яких візьмуть участь українці, на змаганнях - п'ять: пауерліфтинг, веслування на тренажері, стрільба з лука, легка атлетика і плавання.
"Кожен з нас тут присутній - вже герой. І не зважаючи на той стан, в якому хлопці знаходяться та дівчата - кожен прагне до перемоги", - говорить Сергій Ільницький, капітан команди.
Змагання - це не тільки медалі і нагороди, - кажуть спортсмени. Додаткове фізичне навантаження допомагає їм реабілітуватися.
"Після школи поступив до Національної академії прикордонної служби України - там довелося зайнятися ще триборством. Тобто, я навчився бігати, навчився стріляти. Тобто, у мене зараз реабілітація проходить через легку атлетику і через плавання", - говорить Віктор Шинкарук, член національної збірної команди на турнірі "Ігри нескорених".
Ветерани на змаганнях мають намір боротися до переможного.
"Ми не повинні опускати руки в будь-яких ситуаціях!"
Тренуватися вони будуть кожен день, протягом тижня. "Ігри Нескорених" в цьому році пройдуть У Сіднеї 20 жовтня.
по теме
Полицейские и ветераны АТО провели любительский матч по регби
Военные и правоохранители сошлись на одном из столичных стадионов в матче по регби - кто победил?
Сильные духом: ветераны АТО готовятся участвовать в марафоне морпехов в США
Своим примером они надеются вдохновить и поддержать побратимов на передовой
Марина Порошенко підтримала проект реабілітації ветеранів АТО
Виручені кошти спрямують на потреби Центру реабілітації ветеранів
Скандальне лікування: родичі ветерана АТО звинуватили медиків у недбальстві
Ветерана АТО Андрія Максютіна шпиталізували ще в неділю в край тяжкому стані, лікарям знадобилося доба, щоб збагнути - належної допомоги вони надати не зможуть
ДТП в Черкассах: почему водитель смертоносной машины гуляет на свободе?
Он прошел все горячие точки на Донбассе, но погиб под колесами лихача. Бойца АТО Богдана Кузыка на бешеной скорости сбил автомобиль черкасского бизнесмена