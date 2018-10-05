Українська збірна ветеранів АТО, яка представить країну на "Іграх нескорених" - розпочала останні підготовчі тренування. В Австралію, де відбудуться змагання, - спортсмени вирушать уже за 2 тижні. Даніїл Снісар розкаже більше.

Всі члени української збірної "Ігор нескорених", а їх 15, - учасники бойових дій на Донбасі. Свій слід військовий конфлікт залишив у житті кожного.

"Під час боїв за Дебальцеве - це було 25 січня - нас атакував противник з переважаючою кількістю техніки. 5 танків, БМП", - розповідає Олександр Зозуляк, член національної збірної команди на турнірі "Ігри нескорених".

4 роки тому Олександр потрапив під ворожий танк. І позбувся руки. Після тривалої реабілітації повернувся до занять спортом. В Австралії спортсмен представить Україну у категорії "Стрільба з Лука".

"Я колись займався стрільбою з лука і вирішив згадати - для того, щоб відновити ліве плече, оскільки з часом відбувається атрофія м'язів", - говорить Олександр Зозуляк, член національної збірної команди на турнірі "Ігри нескорених".

Спортивних дисциплін, у яких візьмуть участь українці, на змаганнях - п'ять: пауерліфтинг, веслування на тренажері, стрільба з лука, легка атлетика і плавання.

"Кожен з нас тут присутній - вже герой. І не зважаючи на той стан, в якому хлопці знаходяться та дівчата - кожен прагне до перемоги", - говорить Сергій Ільницький, капітан команди.

Змагання - це не тільки медалі і нагороди, - кажуть спортсмени. Додаткове фізичне навантаження допомагає їм реабілітуватися.

"Після школи поступив до Національної академії прикордонної служби України - там довелося зайнятися ще триборством. Тобто, я навчився бігати, навчився стріляти. Тобто, у мене зараз реабілітація проходить через легку атлетику і через плавання", - говорить Віктор Шинкарук, член національної збірної команди на турнірі "Ігри нескорених".

Ветерани на змаганнях мають намір боротися до переможного.

"Ми не повинні опускати руки в будь-яких ситуаціях!"

Тренуватися вони будуть кожен день, протягом тижня. "Ігри Нескорених" в цьому році пройдуть У Сіднеї 20 жовтня.